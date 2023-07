Phát hiện nhiều vụ đánh bạc, tàng trữ ma túy trong đêm ra quân truy quét tội phạm ở Phú Quốc

Ngày 21-7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Thị Phương (38 tuổi, trú xã Lượng Minh) về hành vi mua bán người.