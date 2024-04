Phát hiện thi thể cháy sém trong Khu công nghiệp Tân Đức, Long An

Ngày 11-4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông chết cháy trong Khu công nghiệp Tân Đức.