Phát hiện thi thể tài xế xe đầu kéo gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, Công an phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) trong quá trình tuần tra cứu nạn, cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu đã phát hiện 1 tử thi là nam giới đang trôi trên sông Hồng (đoạn thuộc khu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì).

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Ngay sau đó, Công an TP Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn TP Việt Trì và các địa bàn lân cận, đồng thời thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu để nhận dạng.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình nạn nhân Dương Công C. (sinh năm 1981, trú tại khu 8, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm sát 19H- 042.12) đã nhận dạng tử thi.

Gia đình nạn nhân có nguyện vọng đưa thi thể về để gia đình mai táng. Công an TP Việt Trì sau đó đã bàn giao thi thể cho gia đình theo quy định. Tính đến trưa nay, cơ quan chức năng đã tiến hành nhận dạng được 4 thi thể là nạn nhân trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu.

ĐỖ TRUNG