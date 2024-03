Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Sáng 30-3, tại The Grand Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khu cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, một trong những trụ cột kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM và gần 600 khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam; đại diện các tổ chức, hiệp hội xúc tiến thương mại - đầu tư; lãnh đạo các tỉnh, thành Đông Nam bộ; các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau 33 năm thành lập, diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thay đổi cả về quy mô và chất lượng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền ra hải đảo. Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định là một cực tăng trưởng quan trọng, với quy mô kinh tế (GRDP), đóng góp ngân sách và có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, GRDP bình quân trên đầu người cao nhất cả nước.

Nền kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ dựa trên lợi thế tự nhiên mà còn mạnh dạn đột phá tạo ra sự khác biệt trong chiến lược phát triển, đến nay đã hình thành 2 ngành công nghiệp mới so với các địa phương trên cả nước, đó là ngành công nghiệp hóa chất và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió. Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Bà Rịa – Vũng Tàu đã ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư phát triển con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh được bảo đảm, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp doanh nghiệp tại hội nghị

Với những lợi thế sẵn có, cùng với sự cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành điểm đến đầy tiềm năng, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 400 ngàn tỷ đồng. Trong đó riêng quý 1-2024, đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 25.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, và các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị

Sự ra đời của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7-10-2024 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã định vị lại vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, thể hiện rõ quan điểm giải phóng và tái phân bổ lại nguồn lực quốc gia thông qua các cơ chế, chính sách để vùng Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt ngày 16-12-2023, xác định mục tiêu, đến năm 2030 Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với GRDP bình quân đầu người từ 18.000 đến 18.500 USD. Đến năm 2050, Bà Rịa – Vũng Tàu đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Quy hoạch của tỉnh lần này đã mở ra thời cơ mới, vận hội mới, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của quốc gia và khu vực Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam bộ.

15 dự án được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tăng vốn

Trong khuôn khổ hội nghị, có 15 dự án được lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 10 dự án trong nước có vốn đầu tư lên 24.855 tỷ đồng và 5 dự án FDI có tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

PHÚ NGÂN