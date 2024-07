Phẫu thuật cứu bệnh nhân có khối u lớn ở vú

Đơn vị Tuyến vú Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời nữ bệnh nhân Đ.T.H.N. (48 tuổi, ngụ Bình Định) mang khối u to hơn 30cm, nặng khoảng 3kg ở vú phải.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng khối u vú phải bị lở loét, chảy máu nhiều. Sau hội chẩn, đánh giá tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hành phẫu thuật để loại bỏ khối u, bởi nếu chậm trễ bệnh nhân có nguy cơ cao bị sốc nhiễm trùng, mất máu và tử vong.

Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, giảm đau nhiều so với trước khi mổ. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Anh Chi, Đơn vị Tuyến vú Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, nếu phát hiện có khối bất thường ở vú, người dân nên đi khám và điều trị tại cơ sở y tế chính thống, không nên để khối u phát triển quá to mới can thiệp.

THÀNH AN