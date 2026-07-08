Phía Bắc có đợt mưa lớn, đề nghị 10 tỉnh chủ động ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tỉnh khu vực miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.