Siêu bão Bavi vẫn duy trì cường độ rất mạnh

Siêu bão Bavi tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dù khả năng đi vào Biển Đông thấp, hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh trên nhiều vùng biển của Biển Đông từ ngày 9 đến 11-7.