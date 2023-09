Phim có Hoàng Thùy Linh tham gia sắp lên sóng VTV

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam cho biết, phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do của đạo diễn Bùi Quốc Việt có Hoàng Thùy Linh tham gia, dự kiến sẽ phát sóng trên VTV3 từ ngày 21-9, sau khi phim Gia đình mình vui bất thình lình kết thúc.

Trong phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh sẽ vào vai Yến - vai diễn truyền hình dài hơi duy nhất của cô trong nhiều năm trở lại đây đồng thời cũng mang lại cho cô không ít áp lực. Giọng ca See tình chia sẻ, cô đã suy nghĩ, lo lắng khá nhiều trước khi nhận vai. Dù đã chuẩn bị về mặt tâm lý, những ngày quay đầu vẫn thực sự vất vả. Rất may mắn, ê kíp đoàn phim và đặc biệt là người bạn diễn cùng, Nhan Phúc Vinh đã giúp cô trở nên thoải mái và tự nhiên hơn.

Đối với Nhan Phúc Vinh, vai Phong cũng là một dạng vai khác biệt, không còn hình ảnh soái ca, tổng tài "bề ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền". Thay vào đó là một thanh niên có sôi nổi, có phần "bắng nhắng", luôn dùng vẻ bề ngoài ào ào vô lo vô nghĩ để che đi áp lực về kinh tế...

Một cặp đôi nữa cũng hứa hẹn mang lại sự thú vị là Trọng Lân và Quỳnh Lương. Đông - anh thanh niên nông thôn hồn nhiên, ngây thơ, luôn tự tin với những gì mình có nhưng thực tế là chả có gì; đây là dạng vai để Trọng Lân có rất nhiều đất diễn, phát huy được sở trường của mình ở mọi mặt từ vẻ ngông nghênh, ngốc nghếch, đáng yêu đến tình cảm có phần lụy. Trong khi đó vai Huyền - một bà mẹ đơn thân, mạnh mẽ và gai góc cũng là dạng vai sở trường với Quỳnh Lương.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết, bộ phim được khai thác theo hướng hài hước mang lại sự vui vẻ cho khán giả. Phim là câu chuyện về gia đình truyền thống với hai người con có tính cách hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, phim ra mắt đúng thời điểm nữ chính vướng nhiều lùm xùm về phát ngôn bởi thế chắc chắn Không ngại cưới, chỉ cần một lý do cũng sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn so với những phim khác.

Song nhà sản xuất vẫn kỳ vọng phim sẽ tạo được dấu ấn với khán giả với dàn diễn viên ấn tượng như bộ đôi “chim ri” Bảo Hân và Quang Anh trong vai Linh và Nam; NSƯT Phú Đôn, Thanh Bình, NSƯT Thanh Quý…