Phim tài liệu thắng giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2023

On the Adamant của đạo diễn người Pháp Nicolas Philibert về một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần nằm bên bờ sông Seine ở Paris vừa được vinh danh giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Berlin 2023.

Trong bộ phim dài thứ 11 của mình, Philibert đã dành nhiều tháng sinh hoạt trên một chiếc sà lan để phục vụ quá trình ghi hình. Ông mong muốn thông qua bộ phim có thể đảo ngược cách nhìn của xã hội với những bệnh nhân tâm thần - những người luôn bị phân biệt đối xử và kỳ thị.

Năm nay, Sofía Otero, ngôi sao 8 tuổi thủ vai chính trong 20.000 Species of Bees (đạo diễn Estibaliz Urresola Solaguren), trở thành người nhỏ tuổi nhất từng chiến thắng giải Gấu bạc cho Diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong số các giải thưởng chính, giải Gấu bạc - giải thưởng lớn của ban giám khảo, đã được trao cho phim Afire (Christian Petzold). Giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Philippe Garrel (phim The Plough). Giải Gấu bạc hạng mục Kịch bản hay nhất tôn vinh Music (Angela Schanelec). Ngôi sao chuyển giới người Đức Thea Ehre nhận giải Gấu bạc cho Diễn viên phụ xuất sắc trong phim Till the End of the Night (Christoph Hochhäusler). Đây là LHP lớn đầu tiên giới thiệu giải thưởng diễn xuất mà không phân biệt giới tính.

Với phim tài liệu The Echo, đạo diễn Tatiana Huezo (Mexico) 2 lần được vinh danh ở hạng mục: Đạo diễn xuất sắc hạng mục Encounters (Những cuộc gặp gỡ) và giải Phim tài liệu hay nhất. Chiến thắng giải Gấu vàng cho Phim hay nhất hạng mục Encounters thuộc về Here (Bas Devos). Trong khi đó, giải phim truyện đầu tay hay nhất đã thuộc về The Klezmer Project của hai đạo diễn Leandro Koch và Paloma Schachmann.