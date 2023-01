Phim Việt đầu tiên đề tài thú dữ tấn công hé lộ hình ảnh gay cấn

Bộ phim Móng vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn vừa tung ra clip first look (những hình ảnh đầu tiên) hé lộ tạo hình dàn diễn viên, cũng như không khí giật gân, gay cấn hứa hẹn mang màu sắc khác biệt so với các phim Việt lấy đề tài sinh tồn trước giờ.