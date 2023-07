Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm, động viên Thượng úy Đàm Đình Bốp (cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh là một trong hai cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Sáng 12-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Thượng úy Đàm Đình Bốp (cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương tinh thần dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của Thượng úy Đàm Đình Bốp. Đồng chí cũng ân cần hỏi thăm, động viên Thượng úy Đàm Đình Bốp yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để tiếp tục công tác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng trao đổi với các bác sĩ về tình hình điều trị và thăm hỏi, động viên người thân của Thượng úy Đàm Đình Bốp. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải động viên Thượng úy Đàm Đình Bốp tiếp tục yên tâm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tận tâm trong điều trị.

Như Báo SGGP thông tin, vào rạng sáng 11-6, một nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng.

Trong đó, Thượng úy Đàm Đình Bốp bị nhóm đối tượng tấn công gây trọng thương. Vào thời điểm nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Thượng úy Đàm Đình Bốp bị thương trong tình trạng nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi Thượng úy Đàm Đình Bốp được phẫu thuật khẩn cấp và đã qua cơn nguy kịch, phía Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quyết định chuyển Thượng úy Đàm Đình Bốp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục chữa trị.

Liên quan vụ án, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 84 bị can liên quan. Công an cũng ra quyết định truy nã đặc biệt với 5 đối tượng về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".