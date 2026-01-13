Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Các hoạt động chăm lo tết phải thực chất, bao phủ, sát thực tiễn

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu, các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cần đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất, bền vững, tránh hình thức; thể hiện sự ấm cúng, nghĩa tình và có tác dụng động viên.

Ngày 13-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Huy động hơn 3.600 tỷ đồng chăm lo tết

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Dương Thị Huyền Trâm báo cáo, kinh phí chăm lo tết sẽ được trích từ nguồn quỹ của thành phố vận động và từ nguồn kinh phí cứu trợ thiên tai, dịch bệnh của thành phố.

Dự kiến, tổng kinh phí chăm lo tết là hơn 210 tỷ đồng.

Trưởng Ban Công tác xã hội Dương Thị Huyền Trâm báo cáo. Ảnh: A.HOÀNG

Về hoạt động chăm lo của các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, dự kiến tổng nguồn lực là hơn 3.400 tỷ đồng, với mong muốn để mọi đoàn viên đều có một cái tết ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn hơn.

Trong đó, công đoàn TPHCM tổ chức chương trình tết sum vầy, kết nối trên 120 gian hàng cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm, dịch vụ ưu đãi, giảm giá…; trao tặng 820 vé máy bay, 2.293 vé tàu, 6.300 vé xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón tết; trao quà cho trên 350.000 đoàn viên, người lao động khó khăn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Văn Hòa báo cáo. Ảnh: A.HOÀNG

Bên cạnh đó, phối hợp Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình "Chuyến xe mùa xuân" đưa 2.000 thanh niên, công nhân về quê đón tết; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Chương trình "Tết cho em - Xuân về khu nhà trọ"…

Ngoài ra, vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo tết tại chỗ; tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê đón tết và xe đón công nhân quay trở lại thành phố làm việc; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho người lao động không có điều kiện về quê…

Bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết từ sớm.

Với nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, các đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kết nối nhiều nguồn lực và tổ chức đa dạng hoạt động để chăm lo tết trong hệ thống từng tổ chức.

Đồng thời mở rộng phạm vi chăm lo đến các nhóm đối tượng theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, quá trình triển khai các hoạt động chăm lo đến các tầng lớp nhân dân, cần bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu chung là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể để triển khai mọi hoạt động chăm lo tết.

Đồng chí nhấn mạnh, trọng tâm là chăm lo trong hệ thống của từng tổ chức, đồng thời mở rộng chăm lo các đối tượng, nhất là nhóm người yếu thế. Các hoạt động cần bao phủ đồng bộ ba nhóm chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Nhấn mạnh chăm lo tết phải thực chất và bền vững, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi mở việc trao sinh kế trong dịp tết, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và nhóm người yếu thế ổn định cuộc sống, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Các hoạt động chăm lo cần đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm; đi vào thực chất, bền vững, tránh hình thức; thể hiện sự ấm cúng, nghĩa tình và có tác dụng động viên.

Theo đó, cần tập trung chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón tết; công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; người già neo đơn; đoàn viên, hội viên khó khăn.

Cần chú ý chăm lo cho các nhóm trẻ em, nhất là trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… quan tâm các lực lượng làm nhiệm vụ trực tết.

Đồng chí lưu ý thêm, các hoạt động cần tổ chức theo hướng liên thông, tích hợp với nhiều hoạt động khác để bảo đảm toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất; vừa chăm lo đời sống vật chất, vừa chú trọng đời sống tinh thần thông qua các chương trình, hoạt động vui xuân, đón tết.

Đồng chí cũng đề nghị phát huy vai trò của chi đoàn, chi hội ở cơ sở trong tổ chức hoạt động chăm lo tết gắn liền với cộng đồng dân cư. Hoạt động của các đoàn thể chỉ thật sự hiệu quả và toàn diện khi huy động được nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân trong cộng đồng.

Trước đó ngày 9-1, Thành ủy TPHCM ban hành công văn 159 về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho người dân bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui xuân, đón tết.

VĂN MINH