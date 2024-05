Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin trước Quốc hội về vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết

"Đầu giờ sáng nay, chúng ta rất đau buồn khi nhận được thông tin đêm qua đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà số 1, ngách 43/98/31 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số liệu ban đầu có 14 người thiệt mạng và một số người bị thương", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin trước Quốc hội.

Ngay trong sáng 24-5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến hiện trường và đi thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Đồng thời đã thăm hỏi nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan nhanh chóng chỉ đạo khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa cho những người bị thương trong vụ cháy. Kịp thời đưa gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình và bảo đảm cuộc sống.

“Đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên cả nước. Đồng thời, hướng dẫn và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Trước đó, Báo SGGP đưa tin, lúc 0 giờ 40 phút, ngày 24-5-2024, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân. Vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường phối hợp các lực lượng và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC - CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy... trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

VĂN MINH