Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra “điểm nóng” buôn lậu trên biên giới Tây Nam

Ngày 27-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang.

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại Trạm Kiểm soát biên giới Vĩnh Nguơn - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc), tiếp giáp với Gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia) và tuyến biên giới đường sông chung trên sông Bình Ghi (thuộc huyện An Phú) - những nơi được xem là “điểm nóng” về buôn lậu của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới và đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả thời gian qua.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng tập trung nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các lực lượng như: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Nhận định tình hình an ninh trật tự và tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại; xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm liên quan đến ma túy…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.036 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 153 vụ, liên quan đến 884 đối tượng. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ khoảng 19,3 tỷ đồng.