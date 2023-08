Phó trưởng phòng Cục Thuế Quảng Trị có hơi men lái ô tô gây tai nạn chết người

Trưa 9-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức M. (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Phúc Kim S. (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).