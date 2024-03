Phòng khám đa khoa Miền Trung bị phạt 170 triệu đồng

Theo đó, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định xử phạt Phòng khám đa khoa Miền Trung thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hữu Thọ 170 triệu đồng.

Trước đó, lúc 9 giờ 10 phút ngày 30-1-2024, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chi cục Biển đảo & Môi trường, Phân Viện khoa học An toàn vệ sinh lao động & Bảo vệ môi trường miền Trung, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đã kiểm tra đối với Phòng khám đa khoa Miền Trung (280-282 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đơn vị này do ông Đào Vinh Công làm giám đốc.

Qua quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện phòng khám này đã có các hành vi vi phạm các quy định như: thực hiện không đúng một trong các nội dung giấy phép môi trường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định và không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Quyết định xử phạt cũng buộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hữu Thọ phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.



XUÂN QUỲNH