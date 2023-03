Phong trào thi đua phải thiết thực, gần gũi

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo

Hẻm 694 Nguyễn Kiệm, phường 4 (quận Phú Nhuận) có hiện trạng ban đầu chỉ 2-2,5m. Qua phát động phong trào hiến đất mở hẻm, 51 hộ dân đã đồng thuận hiến đất, mở rộng hẻm lên 4,5m. Ông Trần Văn Hùng, ngụ 694/11 Nguyễn Kiệm, là hộ gia đình hiến gần 11m2 đất, cho biết, lâu nay thấy các nơi khác nâng cấp hẻm rộng rãi khang trang nên ông cũng trông chờ con hẻm nơi gia đình mình ở được mở rộng. Vì vậy, khi được vận động, ông và các thành viên trong gia đình đồng ý ngay.

Phong trào hiến đất mở rộng hẻm là nét đặc trưng của TPHCM trong các hoạt động thuộc phong trào thi đua yêu nước. Hơn 20 năm qua, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến các quận, huyện và nhận được sự hưởng ứng của người dân. Riêng năm 2022, TP Thủ Đức và các quận 3, 7, Phú Nhuận… đã vận động nhân dân hiến hàng chục ngàn mét vuông đất mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, hẻm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, công tác thi đua - khen thưởng phải thể hiện ý chí, lòng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố; phải bám sát mục tiêu: “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”; và đặc biệt phải gắn với chủ đề năm 2022 của TPHCM. Thực hiện chỉ đạo này, nhiều quận, huyện đã có nhiều sáng tạo trong cách thể hiện. Ngoài tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các quận, huyện còn chú trọng kết nối doanh nghiệp với ngân hàng.

Chương trình “Lãnh đạo quận gặp gỡ, đối thoại cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh” cũng đã giúp lãnh đạo các quận lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Nhiều vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được lãnh đạo quận chỉ đạo giải quyết ngay tại các buổi gặp mặt.

Khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước cũng được Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai sâu rộng đến từng cấp công đoàn, đặc biệt là phát huy tinh thần thi đua sáng tạo đến từng doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; triển khai sâu rộng trong công nhân, viên chức và người lao động, với trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ đó đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo duy trì sự ổn định sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh), từ phong trào thi đua yêu nước, tại đơn vị đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, đem lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Đồng thời giúp tay nghề, tinh thần lao động của người lao động tăng lên. Để người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua, ban giám đốc, công đoàn cơ sở công ty đã tạo điều kiện để khuyến khích, động viên, khen thưởng cũng như ứng dụng công trình vào thực tiễn.

Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước TPHCM năm 2022, UBND TPHCM khẳng định, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được UBND TPHCM triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm vượt qua khó khăn, ổn định các mặt tình hình kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tham gia. Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn trong tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ làm việc cũng như giao tiếp, ứng xử với nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh thi đua ở những lĩnh vực còn yếu kém

Các phong trào thi đua do TPHCM phát động đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, xây dựng các chính sách kiến tạo phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố. Qua đó, nhiều doanh nghiệp ổn định dòng tiền, có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TPHCM cũng nhận định còn một số tồn tại như: công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở còn chung chung, chưa chú trọng đến mục tiêu thi đua. Vẫn còn một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu. Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến mang nặng tính hình thức, thiếu tính thuyết phục, chưa thu hút đối tượng học tập và làm theo; một số đơn vị chưa đảm bảo công tác giới thiệu điển hình tiên tiến về thành phố theo quy định.

UBND TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua theo chuyên đề do thành phố phát động. Trong đó, TPHCM xác định, phong trào thi đua phải có nội dung, biện pháp cụ thể và phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, kể cả những lĩnh vực còn yếu kém. Đặc biệt, nội dung phong trào thi đua phải tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.