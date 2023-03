Phong trào thi đua phải trở thành việc làm thường xuyên

Ngày 21-3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đổi mới, sáng tạo trong từng đơn vị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu chia sẻ, sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, ngành du lịch thành phố đã trở mình mạnh mẽ bằng nhiều chương trình quảng bá thu hút khách du lịch. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, để tăng sức hút của điểm đến TPHCM đối với du khách trong nước và quốc tế, ngành du lịch thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức chương trình “TPHCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” ngay khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn. Đây là chương trình xúc tiến, quảng bá thương hiệu rộng nhất, kéo dài nhất và được sự tham gia của nhiều nguồn lực với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn. Từ đó đã tạo sự đột phá trong việc giới thiệu và định vị điểm đến TPHCM thân thiện – hấp dẫn – an toàn với du khách trong và ngoài nước.

Song song đó, Sở Du lịch cũng phối hợp TP Thủ Đức và các quận huyện cùng các doanh nghiệp du lịch triển khai chương trình “Mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng”. Đây là giải pháp sáng tạo của du lịch thành phố tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ trong du lịch cũng được ngành du lịch tập trung triển khai. Đến nay đã có trên 79 điểm đến đặc trưng của thành phố được quảng bá trực quan cho du khách trên website. Chính sự chủ động vào cuộc của toàn ngành du lịch, năm 2022, khách quốc tế đến TPHCM đạt hơn 3,4 triệu lượt, khách du lịch nội địa đến TPHCM đạt trên 31 triệu lượt.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Đào Minh Chánh cho biết, năm 2022 tổng doanh thu của thành phố ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 33,33% so với kế hoạch. Tuy nhiên, theo kết quả chỉ số PCI năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2021, TPHCM vẫn thuộc nhóm địa phương có PCI khá (14/63 tỉnh, thành). Trong đó, thành phố có 2 chỉ số được đánh giá tốt là chi phí thời gian và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Do đó, theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, ở góc độ cải thiện chỉ số PCI năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, TPHCM cần có nhiều giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa 8 chỉ số còn lại trong thời gian tới. Nhất là năm 2023 khi TPHCM thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”.

Năm 2023, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đô thị trung tâm của vùng và cả nước, kết nối các đô thị khác trong vùng, tích cực tham gia xây dựng hành lang công nghiệp, đô thị, logistics của vùng; đồng thời cùng giải quyết các vấn đề về lao động, chất lượng nguồn nhân lực, ùn tắc giao thông, giảm thải carbon, biến đổi khí hậu; về hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đường sắt đô thị, hệ thống cao tốc, đường sắt, đường thủy kết nối vùng. TPHCM sẽ hành động với trách nhiệm cao nhất để hiện thực hóa Nghị quyết số 24/NQ-TW và đóng góp vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

100% xã thuộc TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định. Thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và TPHCM phát động. Đến nay, TPHCM có 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nỗ lực vượt khó

Trong năm 2022, để cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, quận Tân Bình đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với cơ chế chính sách, tiếp cận toàn diện các nguồn lực của thành phố thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Thái Thị Lan Chi, quận Tân Bình đã kết nối 2.098 doanh nghiệp vay vốn ngân hàng lãi suất ưu đãi với tổng số tiền gần 31.000 tỷ đồng. Ngoài ra, quận đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp để động viên, khuyến khích doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế; thực hiện chương trình “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

Là ngành đặc thù, năm 2022, ngành y tế thành phố tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch để lại. Đó là tình trạng dịch chồng dịch, sự xuất hiện của dịch bệnh mới cùng với sự biến động bất lợi về nguồn nhân lực y tế tại y tế cơ sở và các bệnh viện công lập. Nguồn thu của các bệnh viện tự chủ bị giảm sút, ảnh hưởng đến cân đối thu chi; tâm lý e ngại, sợ sai trong công tác đấu thầu làm ảnh hưởng ít nhiều đến sự thiếu hụt cục bộ về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế …

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM bày tỏ, bên cạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương, ngành y tế thành phố đã “nỗ lực vượt khó”, triển khai nhiều hoạt động nổi bật, cách làm tích cực để kiểm soát được các loại dịch bệnh, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn thành phố, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ người dân ngày một tốt hơn.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 1 Đỗ Thị Ánh Tuyết cho biết, trong năm qua, quận 1 đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sâu rộng, đi vào đời sống người dân. Chính từ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị quận và người dân đã giúp việc học tập Bác dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu sống động, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Năm 2022, trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, TPHCM đã rất quyết tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Chia sẻ tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, năm 2022, với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thành phố đã triển khai và ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố. Hệ thống giúp người dân đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến; Kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính; Được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7. Thành phố đã triển khai Cổng thông tin 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin với sự tham gia của 86 đơn vị và 625 đầu mối xử lý là chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng thành phố. TPHCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số khoảng 12 triệu hồ sơ…

Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của từng người

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, năm 2022, thành phố đã bám sát chủ đề năm, nhanh chóng phục hồi và đạt kết quả khá toàn diện. Nhắc lại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, Bí thư Thành ủy TPHCM phấn khởi khi thành phố đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, khi đó thành phố xác định nỗ lực 200% sức lực để đạt được mục tiêu lấy lại những gì đã mất và tăng trưởng kinh tế trên 6%/năm. Song, kết quả ngoài mong đợi, thành phố đã tăng trưởng trên 9%, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Hầu hết các lĩnh vực đều phục hồi nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tốt hơn. Hoạt động đối ngoại cũng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, qua báo cáo tổng kết và chia sẻ của các đơn vị, các điển hình cho thấy, phong trào thi đua yêu nước năm 2022 ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, phong phú, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị. Từ đó khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm ngày càng thực chất hơn.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát động thi đua với việc đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023) với 6 nội dung cơ bản.