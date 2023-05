Phú Quốc: Cứu vợ đuối nước khi tắm biển, người chồng tử vong

Ngày 4-5, ông Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Thới, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 4-5, 2 vợ chồng là người địa phương đến khu vực Bãi Khem trên địa bàn phường An Thới tắm biển thì người vợ đuối nước.

Thấy vợ chới với, người chồng bơi tới cứu thì bị đuối theo. Người dân địa phương và một số du khách đã hỗ trợ đưa 2 vợ chồng vào bờ, người vợ được đưa tới cơ sở y tế phường An Thới cấp cứu, còn người chồng không may đã không qua khỏi.

Công an phường An Thới đã tiến hành lập hồ sơ, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Được biết, vợ chồng nạn nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu lâu năm ở phường An Thới.