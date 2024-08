Phú Yên: 1 người chết, 1 người bị thương nghi do đua xe

>>> Clip hiện trường vụ tai nạn

Ngày 12-8, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 111 + 600 quốc lộ 29 (thôn Đắk Phú, xã Cư Prao, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều thanh niên học sinh tụ tập chạy xe máy tốc độ cao

Theo Công an huyện M'Drắk, sự việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 11-8. Xe mô tô biển kiểm soát 78M1... do anh K.Y.L (sinh năm 2008, thường trú buôn Bưng A, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi theo hướng từ Đắk Lắk - Phú Yên, khi đi đến đoạn đường trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78M1-1... do H.Y.T. (sinh năm 2006, thường trú buôn Thứ, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Vụ việc khiến K.Y.L. chết trên đường đi cấp cứu, H.Y.T. bị thương và đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh.

Theo Công an huyện M'Drắk, sau khi xảy ra vụ tai nạn, người nhà nạn nhân không thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường cùng các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Những hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn có rất đông thanh niên, học sinh tụ tập và chạy xe máy với tốc độ cao tại khu vực đập thủy điện Krông H' Năng (tiếp giáp với xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Một lãnh đạo xã Ealy (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) thông tin, trong thời gian gần đây, có khá nhiều học sinh (chủ yếu là người dân tộc Ê Đê ở xã Ea Ly và các xã lân cận như Ea Bá, Ea Lâm, tụ tập đến khu vực này đua xe. Chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền vận động người dân, học sinh nhưng khu vực tụ tập thuộc địa phận hành chính của xã Cư Prao, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk, nên khó xử lý.

PHƯƠNG ĐÔNG