Phường Bình Cơ (TPHCM): Quan tâm đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, trước áp lực dân số gia tăng, phường Bình Cơ nên chú trọng xây dựng trường lớp, các thiết chế văn hóa phục vụ người dân.

Ngày 29-10, tổ công tác số 5 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng, làm việc với phường Bình Cơ về kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Bình Cơ báo cáo với đoàn về khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nổi bật là tình trạng thiếu biên chế trong khi khối lượng công việc phát sinh lớn.

Chủ tịch UBND phường Bình Cơ Nguyễn Văn Thuận cho biết, địa phương đang chịu áp lực dân số đông với hơn 65.000 người. Trong 4 – 5 năm tới, khi hai khu công nghiệp trên địa bàn đi vào hoạt động, người lao động đến làm việc, kéo theo nhu cầu về chỗ học hành cho con em rất lớn.

Phường kiến nghị bổ sung biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, có tính đến quy mô dân số và đặc thù địa bàn để đáp ứng yêu cầu, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng ghi nhận nỗ lực của phường Bình Cơ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với các khó khăn về biên chế, đồng chí đề nghị địa phương tổng hợp nhu cầu, vị trí cần bổ sung để báo cáo về thành phố. Trong quá trình vận hành, cần linh hoạt khi phân việc, điều động cán bộ, công chức cũng như đào tạo tại chỗ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng đề nghị địa phương xác định thế mạnh để phát huy. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chú trọng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là đối với người lao động. Dành quỹ đất xây trường học để đáp ứng nhu cầu học tập của con em công nhân.

