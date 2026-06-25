Sức sống cơ sở

Phường Tân Thuận ra mắt “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”

SGGPO

Sáng 25-6, phường Tân Thuận (TPHCM) ra mắt 5 Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, phòng bệnh và kết nối người dân với y tế cơ sở.

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Kim Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận, cho biết, mô hình nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, giúp quản lý và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, toàn diện ngay tại nơi cư trú.

Theo đó, 5 đội chăm sóc sức khỏe sẽ phụ trách toàn bộ 63 khu phố trên địa bàn. Mỗi đội có từ 6-8 thành viên, gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, cộng tác viên dân số và trưởng khu phố. Lực lượng nòng cốt là Trạm Y tế phường với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng phụ trách từng địa bàn dân cư.

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Lãnh đạo phường Tân Thuận trao quyết định thành lập đội chăm sóc sức khỏe

Các đội sẽ trực tiếp quản lý thông tin sức khỏe theo từng hộ gia đình, theo dõi người mắc bệnh mạn tính, người bệnh sau xuất viện và các trường hợp cần được chăm sóc lâu dài tại cộng đồng. Đồng thời, tổ chức khám sàng lọc, truyền thông giáo dục sức khỏe và giám sát dịch tễ trên địa bàn.

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Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư khám bệnh tại nhà cho người dân

Theo BS Mai Hồng Tiến, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Thuận, sau mỗi lần khám, tư vấn hoặc theo dõi sức khỏe, các thông tin liên quan sẽ được cập nhật lên ứng dụng để người dân theo dõi hồ sơ sức khỏe của mình và liên hệ với bác sĩ phụ trách khi cần.

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KIM HUYỀN

Từ khóa

UBND phường Tân Thuận Kim Huyền Cộng tác viên Điều dưỡng Dược sĩ Khu phố Trạm y tế Phụ trách Nòng cốt Mạn tính

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