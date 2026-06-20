Phường Tân Thuận ra mắt Đường cờ Tổ quốc

Ngày 20-6, phường Tân Thuận (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt công trình Đường cờ Tổ quốc và chương trình đi bộ “Tân Thuận - Bước chân tự hào”, thu hút hơn 1.500 người tham gia.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) và 1 năm thành lập phường Tân Thuận.

Ra mắt công trình Đường cờ Tổ quốc

Công trình Đường cờ Tổ quốc gồm 250 trụ cờ được lắp đặt trên các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập và Lâm Văn Bền, với tổng kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Lãnh đạo thành phố và phường Tân Thuận tham gia chương trình đi bộ cùng người dân

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố và địa phương đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đường cờ Tổ quốc.

Sau đó, hơn 1.500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia chương trình đi bộ “Tân Thuận – Bước chân tự hào”, tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng và khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe.

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