Phương tiện chen chúc "bò" qua cầu Rạch Miễu

Đường dẫn lên cầu Rạch Miễu

Theo ghi nhận, lực lượng điều tiết giao thông cả 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục phối hợp chặn dòng phương tiện trong khoảng 30 phút mỗi đợt để ưu tiên chiều còn lại. Đồng thời yêu cầu Trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu xả trạm khi mật độ phương tiện quá đông.

Tại Bến phà Rạch Miễu, 3 chiếc phà hoạt động đưa người và phương tiện qua lại sông Tiền giúp giảm áp lực cho cầu Rạch Miễu.

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 60 chờ qua cầu Rạch Miễu phía Bến Tre

Trong buổi sáng và đầu giờ chiều rất đông phương tiện qua cầu Rạch Miễu cả 2 hướng, các phương tiện phải dừng đợi hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông, sau đó nhích từng chút một để qua lại cầu, đến 17 giờ cùng ngày, cả 2 hướng qua lại cầu Rạch Miễu thông thoáng

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, sau khi lực lượng công an cấp huyện đã kết thúc hoạt động, công an tỉnh chủ động mở cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn… nhất là trong cao điểm lễ, tết, các ngày cuối tuần và vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông.

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 60 chờ qua cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang

Trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các lực lượng chủ động có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Đặc biệt là trên tuyến, địa điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60, Quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

NGỌC PHÚC