PNJ và Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần 2

Theo đó, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vì thành tích xuất sắc lãnh đạo PNJ đạt nhiều thành tựu trong sản xuất, kinh doanh ngành kim hoàn và những cống hiến cho xã hội. Đây là lần thứ 2 bà nhận danh hiệu này, sau lần đầu tiên vào năm 2010.

Công ty (PNJ) cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 ở hạng mục tập thể. Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội nhiều năm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận: bên cạnh hoạt động kinh doanh, PNJ rất chú trọng các hoạt động xã hội, lan tỏa các giá trị từ mô hình quản trị doanh nghiệp. PNJ cũng đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia, vươn ra quốc tế. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn PNJ tiếp tục tiên phong, tìm tòi thực hiện các hoạt động xã hội khác và đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, đất nước.

Từ một doanh nghiệp nhỏ với 20 nhân sự vào năm 1988, PNJ trở thành thương hiệu bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam, với doanh thu hàng chục ngàn tỷ đồng và mạng lưới hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc. Giá trị thương hiệu của PNJ được ghi nhận là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020 (Do Brand Finance công bố).