Podcast bản tin ANTT 21-9: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Bệnh viện mời 255 bệnh nhân đến kiểm tra sức khoẻ

Podcast bản tin ANTT 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Bệnh viện mời 255 bệnh nhân đến kiểm tra sức khoẻ; Giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online, yêu cầu 400 triệu đồng tiền chuộc; Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhiều cựu lãnh đạo ngành Giáo dục TPHCM; Cháy căn hộ ở tầng 11 của một chung cư tại TPHCM; Bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ án mạng tại Đồng Nai; Tai nạn giao thông thương tâm làm 3 mẹ con không qua khỏi...