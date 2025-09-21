Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 21-9: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Bệnh viện mời 255 bệnh nhân đến kiểm tra sức khoẻ

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Bệnh viện mời 255 bệnh nhân đến kiểm tra sức khoẻ; Giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online, yêu cầu 400 triệu đồng tiền chuộc; Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhiều cựu lãnh đạo ngành Giáo dục TPHCM; Cháy căn hộ ở tầng 11 của một chung cư tại TPHCM; Bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ án mạng tại Đồng Nai; Tai nạn giao thông thương tâm làm 3 mẹ con không qua khỏi...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sức khỏe máy tán sỏi bị hỏng cháy chung cư cháy nhà hoả hoạn truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nhàn đấu thầu án mạng nghi phạm bỏ trốn công an bắt giữ bắt cóc online đòi tiền chuộc

