Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 16-12: Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "cắt xén" tiền A80 của sinh viên như thế nào?

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng; Thủ đoạn “ăn chia” của cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm; Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn duy trì rét, có nơi rét đậm; Ngày 16-12, TPHCM và Nam bộ có nắng mạnh; Giá vàng sáng nay 16-12 "hạ nhiệt"; Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ chi sai tiền A80 của sinh viên...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa nắng nóng Nam bộ rét đậm HLV Kim Sang-sik SEA Games 33 U22 Việt Nam khởi tố vụ án Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sai phạm chi trả tiền cho sinh viên A80 giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC Bộ Công an hối lộ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn