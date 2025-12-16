Podcast bản tin trưa 16-12: Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "cắt xén" tiền A80 của sinh viên như thế nào?

Podcast bản tin trưa 16-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng; Thủ đoạn “ăn chia” của cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm; Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn duy trì rét, có nơi rét đậm; Ngày 16-12, TPHCM và Nam bộ có nắng mạnh; Giá vàng sáng nay 16-12 "hạ nhiệt"; Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ chi sai tiền A80 của sinh viên...