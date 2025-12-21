Podcast bản tin tối 21-12: Khó đặt chỗ đẹp xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026

Podcast bản tin tối 21-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tặng quà cho 130 người có công với cách mạng tiêu biểu; Thời tiết chiều tối và đêm 21-12: Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 13 độ C; Khó đặt chỗ đẹp xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026; Một phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng; Khánh Hòa: Đoạn qua đèo Khánh Lê sắp được thông xe sau sự cố sạt lở; Lâm Đồng: 3 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong khi đi tắm hồ.