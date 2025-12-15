Podcast bản tin tối 15-12: Rà soát dự án "Nuôi em" trên cả nước

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 15-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Máy bay đầu tiên hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành; Ngày 19-12: Khánh thành, khởi công các dự án, công trình lớn tại 79 điểm cầu; Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Lâm Đồng: Số ca nhập viện tăng lên 80 người; Rà soát dự án "Nuôi em" trên cả nước; Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan xin bán 2 mảnh đất để khắc phục thêm hậu quả; Khánh Hòa: Truy tìm đối tượng vào trạm y tế cướp tiền

