Podcast bản tin tối 4-8: Gấp rút thi công khán đài 30.000 chỗ phục vụ lễ Quốc khánh 2-9; Lý do 2 cán bộ xã bị khởi tố vẫn tiếp tục làm việc tại địa phương

Podcast bản tin tối 4-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình tiên tiến Công an nhân dân; Thủ tướng khen tấm gương cứu người trong lũ quét của Trưởng bản Mùa A Thi; Gấp rút thi công khán đài 30.000 chỗ phục vụ lễ Quốc khánh 2-9; Đoàn báo chí chủ lực Việt Nam thăm, làm việc tại Trung Quốc; Cận cảnh những cầu treo ở Nghệ An bị cuốn trôi sau trận lũ lịch sử; Lý do 2 cán bộ xã bị khởi tố vẫn tiếp tục làm việc tại địa phương.