Podcast bản tin tối 5-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cuối tuần Hà Nội rét đậm, có thể từ 10 đến 12 độ C; Ô tô bốc cháy dữ dội ở Hà Tĩnh; Xem xét phạt nguội phó trưởng công an phường đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; Khẩn trương hoàn thành các dự án giao thông kết nối sân bay quốc tế Long Thành; Cà Mau: Bắt tạm giam nghi can đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng; Xác minh người phụ nữ dụ dỗ đón học sinh lớp 6 trước trường học ở Quảng Trị

THANH CHIÊU