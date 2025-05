Prodezi Long An khởi công xây dựng công trình nhà ở phân khu LA Sol

Công ty Cổ phần Prodezi Long An và đơn vị phát triển Hướng Việt Holding chính thức khởi công xây dựng toàn bộ công trình nhà ở tại phân khu LA Sol – thuộc Khu đô thị sinh thái LA Home 100ha tại Bến Lức, Long An, đánh dấu bước phát triển đô thị mới ở cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình nhà ở phân khu LA Sol

LA Sol là bước đầu trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị – công nghiệp – cộng đồng 500ha tại cửa ngõ Tây TPHCM. Dự án nằm trên đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh, kết nối TPHCM chỉ sau 5 phút di chuyển khi tuyến đường hoàn thiện vào cuối năm 2025. Vị trí tiếp giáp ĐT830 và các trục huyết mạch như cao tốc TPHCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, 4 giúp LA Sol hưởng lợi thế hạ tầng và kết nối vùng.

Trong quý I, Long An dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút dòng vốn FDI. Tháng 3-2025, Khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha đối diện LA Home vừa khởi công hạ tầng kỹ thuật. Cùng thời điểm, khu nhà ở cao tầng 400 căn trong nội khu cũng được triển khai, dự kiến cung cấp chỗ ở cho hơn 1.200 lao động.

Địa thế cạnh các cụm công nghiệp lớn như Phú An Thạnh, Hựu Thạnh, Tân Đô trong bán kính 5–10km giúp LA Sol đón đầu nhu cầu nhà ở thực của chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Long An cũng đang triển khai chủ trương sáp nhập xã Lương Hòa và Tân Bửu. Kế hoạch này mở ra cơ hội hình thành trung tâm hành chính – thương mại mới tại khu vực. Tiếp giáp mặt tiền đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh, khu dân cư LA Sol được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ những thay đổi về hạ tầng, dân cư và không gian đô thị.

LA Sol tích hợp hệ tiện ích nội khu gồm trung tâm thể thao đa năng 1ha đã vận hành với sân tennis, pickleball, hồ bơi điện phân muối, phòng gym – yoga; khu phố ẩm thực và thương mại ngoài trời; công viên trung tâm 2,2ha và các khu sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế đang được quy hoạch sau lễ ký kết hợp tác giữa Prodezi và USAC Group từ tháng 2-2025. Không gian sống thiết kế mở, ven kênh, kết nối bộ hành, hướng đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên.

Sau một năm thi công, LA Sol đã hoàn thiện 98% hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống đường nội khu đã trải nhựa, vỉa hè lát gạch, mảng xanh đồng bộ, dần hình thành diện mạo đô thị hiện đại. Tiến độ vượt trội cho thấy cam kết và uy tín của dự án.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Prodezi Long An phát biểu tại sự kiện

Đại diện chủ đầu tư Prodezi và đơn vị phát triển Hướng Việt Holding cho biết: “LA Sol là một trong những bước đi đầu tiên trong hành trình hiện thực hóa định hướng phát triển khu đô thị – công nghiệp sinh thái tích hợp tại cửa ngõ Tây TPHCM. Chúng tôi chú trọng từng khâu triển khai, từ thiết kế, vật liệu đến chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo chất lượng dài hạn. Với ưu thế hạ tầng, tiện ích và cộng đồng được đầu tư bài bản, LA Sol sẽ là điểm đến an cư hấp dẫn trong xu hướng dịch chuyển về phía Tây ngày càng rõ nét”.

Đại diện nhà thầu An Phong, tổng thầu xây dựng khu nhà ở tại phân khu LA Sol phát biểu tại sự kiện

Đại diện nhà thầu An Phong, tổng thầu xây dựng khu nhà ở tại phân khu LA Sol chia sẻ: “Chúng tôi cam kết triển khai và quản lý chất lượng công trình chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Toàn bộ hạng mục sẽ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh”.

Lễ khởi công LA Sol tiếp nối loạt hoạt động đồng bộ của Prodezi trong năm 2025, thể hiện tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái bền vững, nơi cư dân có thể ở, làm việc và tận hưởng cuộc sống. Dự kiến, các sản phẩm nhà ở sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào quý 4-2026.

Công ty Cổ phần Prodezi Long An (Prodezi) thành lập vào tháng 4-2016, trụ sở chính đặt tại KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An. Trong suốt quá trình phát triển, Prodezi Long An luôn không ngừng khẳng định vai trò tiên phong với hàng loạt dự án bất động sản chất lượng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đầy tiềm năng của khu vực. Các dự án trọng điểm thuộc Prodezi như Khu đô thị sinh thái LA Home quy mô 100ha; KCN sinh thái PRODEZI 400ha và trục đường động lực Lương Hòa – Bình Chánh.

Đơn vị Phát triển Hướng Việt Holding là một tập đoàn năng động và chiến lược với tổng tài sản 2 tỷ USD. Danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm hơn 20 công ty thành viên và liên kết, hoạt động trong đa dạng các lĩnh vực như bất động sản, tài chính và đầu tư, năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững, logistic và trung tâm dữ liệu với sự hiện diện mạnh mẽ trên khắp Việt Nam. Các dự án Hướng Việt Holding đã thực hiện như: Khu đô thị Sinh thái LA Home, KCN sinh thái Prodezi, Tòa nhà văn phòng hạng A+ The Hallmark, KCN Trảng Bàng quy mô 200ha, Dự án năng lượng gió và mặt trời…

