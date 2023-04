Prudential Việt Nam năm 2022 – Tăng trưởng nhờ định hướng phát triển bền vững

Theo đó, tổng tài sản đạt 161.750 tỷ đồng, tăng 9,2%; trong đó tài sản đầu tư vào nền kinh tế đạt 143.821 tỷ đồng, tăng 11%. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 30.557 tỷ đồng, tăng 8,1%; Doanh thu phí quy năm của hợp đồng khai thác mới đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 25,7%; Biên thanh khoản đạt hơn 160%.

Ông Phương Tiến Minh – Tổng giám đốc Prudential Việt Nam nhấn mạnh: “Chặng đường 2 năm 2020-2021 là thời gian chúng tôi củng cố, tái thiết đội ngũ và hệ thống vận hành. Năm 2022 là lúc chúng tôi tăng tốc phát triển kể cả về quy mô lẫn chất lượng. Chúng tôi kết thúc năm 2022 với hàng loạt những chỉ số kinh doanh vượt trên kỳ vọng nhưng quan trọng hơn cả chính là những chỉ số về khách hàng như Net Promoter Score – chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng ở mọi điểm tương tác.”

Sự hài lòng của khách hàng là nền tảng để phát triển

“Không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, năm 2022, Prudential đã có nhiều tiến bộ vượt bậc về Chỉ số hài lòng (NPS) của khách hàng. Tính riêng về dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Prudential đạt 7,2 điểm, cao nhất thị trường so với mức trung bình 6,7 điểm” - ông Phương Tiến Minh cho biết.

Prudential tiếp tục thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt gần 9.600 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021 chiếm 25% toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong đó, hơn 1.600 tỷ đồng đã được chi trả cho hơn 150.000 trường hợp với các quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo và dịch vụ chăm sóc y tế, tăng 35% so với năm 2021.

Tính riêng kênh Hợp tác ngân hàng (Bancassurance), số ca chi trả và số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng, lần lượt là 64% và 69% so với năm 2021, cho thấy nhu cầu bảo vệ của nhóm khách hàng thành thị ngày càng gia tăng.

Ngoài kênh Đại lý truyền thống và kênh Hợp tác ngân hàng, Prudential cũng tập trung phát triển đa dạng kênh phân phối trên các sàn thương mại điện tử, để các nhóm khách hàng khác nhau được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe.

Prudential tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng phát sinh của tất cả khách hàng. Đặc biệt với nhóm khách hàng thành thị, các sản phẩm bảo hiểm mới được thiết kế đơn giản cùng chi phí hợp lý. Điển hình là sản phẩm PRU-THIẾT THỰC và PRU-EASY365, trong đó PRU-THIẾT THỰC đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tin dùng (nhóm ngành Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm) do tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn chỉ sau 4 tháng ra mắt.

Đội ngũ nhân sự quyết định sự thành công của Prudential

Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Prudential tập trung đầu tư vào chất lượng đội ngũ nhân sự. Prudential luôn chú trọng phát triển toàn diện cho nhân viên về tất cả các phương diện, cụ thể: Đầu tư ngân sách cho hoạt động đào tạo tăng trung bình 15% mỗi năm; Chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho nhân viên về thể chất - tinh thần - tài chính. Chính sách ngày nghỉ tái tạo năng lượng “Wellness Day” nâng ngày nghỉ phép có lương lên gần 30 ngày/năm, giúp nhân viên cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc. Bên cạnh đó, Prudential còn tạo dựng môi trường làm việc an toàn, cởi mở, thúc đẩy văn hóa đa dạng và hòa hợp với 50% lãnh đạo cấp cao là nữ giới, cùng với tôn vinh nữ giới qua chương trình “Women In Tech”, và các hoạt động đồng hành "PRIDE AT WORK"; Mở rộng quyền lợi dành cho nhân viên sang cho cả người thân, bao gồm người thân đồng giới; Tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên gắn kết trực tiếp với khách hàng như gọi điện thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật tư y tế, giúp đội ngũ nhân viên thấu hiểu để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Với đội ngũ tư vấn viên, Prudential liên tục nâng cao chất lượng tư vấn thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên về kỹ năng áp dụng kỹ thuật số vào trải nghiệm khách hàng, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, quản lý hoạt động bán hàng. Điển hình là ứng dụng PRUForce, được ví như một trợ lý toàn năng cho đội ngũ tư vấn viên trong suốt hành trình từ khi trở thành tư vấn viên đến khi chinh phục các đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu MDRT, đồng thời cũng giúp tư vấn viên gắn kết tốt hơn với khách hàng. Tính tới hết 2022, ứng dụng đã thu hút gần 25.000 tư vấn viên đăng ký sử dụng, trong đó người dùng thường xuyên lên đến gần 10.700 trên tháng.

Việc gia tăng năng lực thường xuyên cho các tư vấn viên tinh hoa minh chứng qua tỷ lệ các tư vấn viên tinh hoa đạt danh hiệu MDRT lặp lại thường xuyên gia tăng hàng năm. Tổng số lượng MDRT của Prudential Việt Nam là 1.974 MDRT (trong đó 75% MDRT 2022 tiếp tục duy trì trong năm 2023).

Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ mở khóa tiềm năng

Cùng với việc liên tục nâng cao năng lực nguồn nhân lực, Prudential cũng đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và kỹ thuật số để ngày càng hoàn thiện trải nghiệm cho khách hàng.

Trong năm 2022, ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Prudential tăng 50% so với 2021, tổng hơn 700 tỷ đồng. Prudential đã thành công chuyển đổi hầu hết các ứng dụng công nghệ và nền tảng dữ liệu hợp nhất lên điện toán đám mây, đánh dấu bước đột phá về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, góp phần tối ưu hóa chi phí, tăng cường bảo mật thông tin toàn diện, hiện đại hóa các ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của đội ngũ tư vấn viên và chăm sóc khách hàng.

Không ngừng đóng góp cho sự phát triển cộng đồng

Năm 2022, không chỉ thực hiện cam kết với khách hàng của mình, Prudential tiếp tục dành tâm huyết cho những dự án hỗ trợ cộng đồng mang tính dài hạn, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, an toàn và xã hội. Nổi bật và tạo được hiệu quả rộng rãi là dự án “Độc lập tuổi về già” năm thứ 2, “Đến trường an toàn” năm thứ 3 và “Giáo dục tài chính Cha-Ching” năm thứ 4. Prudential cũng quan tâm đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ 12 tỉnh vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Từ năm 2011-2022, Prudential đã đầu tư hơn 243 tỷ đồng vào các dự án vì cộng đồng. Những nỗ lực Prudential đóng góp cho sự bền vững của cộng đồng đã được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín: Năm 2022 ghi dấu lần thứ 4 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” bởi Insurance Asia Awards; Top 10 Doanh nghiệp bền vững theo CSI 100, lần thứ 6 liên tiếp; Top 5 doanh nghiệp thực hiện kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng quyền trẻ em, theo CSI 100.

Năm 2022 trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch – Just Energy Transition Partnership (JETP) giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Anh Quốc, Prudential vinh dự có 2 thành viên chính thức tham dự nhóm dự án thảo luận xây dựng cơ chế và chính sách cho nhóm doanh nghiệp tư nhân, hướng đến nền kinh tế không khí thải carbon.

“Chúng tôi đã hoàn tất hành trình 2022 một cách đầy tự hào. Năm 2023 chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng chất lượng làm dấu ấn chúc mừng cột mốc 175 năm thành lập tập đoàn Prudential tại Anh quốc, 100 năm hoạt động tại thị trường Châu Á và 24 năm phục vụ và bảo vệ 2,1 triệu khách hàng Việt Nam” - Ông Phương Tiến Minh tự hào chia sẻ.