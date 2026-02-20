Qua đỉnh nóng, TPHCM vẫn duy trì mức nhiệt cao

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ thuận lợi hơn. Miền Bắc ấm dần, mưa giảm. Vùng nắng nóng ở Nam bộ sẽ hạ 1-2 độ C nhưng còn oi nóng.