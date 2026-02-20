Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Qua đỉnh nóng, TPHCM vẫn duy trì mức nhiệt cao

SGGPO

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ thuận lợi hơn. Miền Bắc ấm dần, mưa giảm. Vùng nắng nóng ở Nam bộ sẽ hạ 1-2 độ C nhưng còn oi nóng.

PHÚC HẬU

Từ khóa

miền Bắc mưa phùn mưa nhỏ lạnh mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 oi nóng nền nhiệt cao

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn