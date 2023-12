Quận 1 phải tiên phong nhiều lĩnh vực để phát triển như Singapore

Tiên phong chuyển đổi số

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, trong khó khăn chung nhưng năm 2023, quận 1 đã đạt những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận. Trong đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga trao kỷ niệm chương đến các đồng chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dành nhiều thời gian định hướng Quận ủy quận 1 tiếp tục quan tâm lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu để đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về chất lẫn lượng.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ, thời gian qua, quận 1 đã tập trung xây dựng, thực hiện đề án quản lý khu trung tâm, đề án kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, cải tạo chung cư cũ... nhưng kết quả thực hiện xây dựng đề án và triển khai chỉ mới đạt một phần, phần “lõi” của các đề án vẫn còn phía trước, tiếp tục thực hiện. Đồng chí lưu ý, quận tiếp tục tập trung “mổ xẻ” phân tích nguyên nhân, rà soát lại các đầu việc trọng tâm để thực hiện một cách có lộ trình, có theo dõi, đôn đốc để đạt kết quả cụ thể.

Đồng chí Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh vai trò, đóng góp của quận 1 rất quan trọng trong phát triển kinh tế, dịch vụ của TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị quận phải chuẩn bị kế hoạch, lộ trình phối hợp các cơ quan của thành phố; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy – UBND TPHCM để kêu gọi, đón “đại bàng” là các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn đến đặt văn phòng, trụ sở trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng dành thời gian phân tích 3 thành tố trong chủ đề năm 2024 của TPHCM. Trong đó, đồng chí đề nghị quận đặt quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trước hạn, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024. Để chạy nước rút về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, đồng chí nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm, chất lượng công vụ của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý thêm đến thành tố chuyển đổi số trong chủ đề năm 2024 của TPHCM. Đồng chí đánh giá, quận 1 có nền tảng rất tốt, là một trong những quận thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng số trong hoạt động nền hành chính. Phân tích các yếu tố này, đồng chí tin tưởng quận 1 sẽ là địa bàn tiên phong chuyển hoạt động của nền hành chính từ quận đến phường lên nền tảng số.

Hướng đến phát triển như Singapore

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở quận sẽ lựa chọn những lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm để vận dụng Nghị quyết 98. Đồng chí gợi ý, đó có thể là phân cấp, phân quyền, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến quận 1 đặt trụ sở, mở văn phòng. Đồng chí cũng gợi mở thêm, quận 1 có thể vận dụng các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết 98 để chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở vật chất trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục... để tạo ra những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch thật tốt.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu vận dụng những cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 để thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển kinh tế - dịch vụ của quận 1; thực hiện tốt hơn đề án kinh tế đêm, quản lý tốt hơn khu trung tâm...

Trong đó, quận 1 phải khẩn trương hoàn thiện, triển khai trên thực địa các đề án quản lý khu trung tâm; đề án kinh tế dịch vụ, đề án kinh tế đêm... tạo ra những kết quả cụ thể, sự chuyển biến rõ nét và chuyên nghiệp, hiện đại.

“Chúng ta phải xây dựng khu trung tâm quận 1, trung tâm của thành phố này như Singapore”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng thời, quận phải xác định một số nhiệm vụ, lĩnh vực để nhận lãnh vai trò tiên phong, như phân cấp phân quyền, triển khai thu phí lòng đường, vỉa hè...

Các đồng chí Thường trực Quận ủy quận 1 điều hành Hội nghị lần thứ 19 mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song, quận 1 quan tâm an sinh xã hội, nỗ lực chăm lo các đối tượng khó khăn để nâng cao mức sống, thu nhập của người dân, hạn chế tạo khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Đồng thời, chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, quận 1 tập trung xây dựng đội ngũ, hệ thống chính trị phải thật sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện.

Thu ngân sách hơn 16.050 tỷ đồng

Năm 2023, quận 1 đã cơ bản hoàn thành 35/38 chỉ tiêu đề ra. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội cơ bản được phục hồi; tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ đạt 10,17%; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 16.050 tỷ đồng (đạt và vượt kế hoạch đề ra).

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ không đạt 15% theo chỉ tiêu đề ra. Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, mặc dù đạt chỉ tiêu của năm 2023, tuy nhiên, giảm 9,8% so với năm 2022.

Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục tăng cường và đạt hiệu quả; tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng được kìm chế, không phát sinh tăng so với năm 2022.

Chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao, góp phần xây dựng quận 1 “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”. Công tác chăm lo các diện chính sách, hộ nghèo, khó khăn được quan tâm, thực hiện kịp thời.

Tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ hội, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn được thực hiện tốt.

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu cam kết quyết tâm chính trị, cả hệ thống chính trị và nhân dân quận 1 tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm trong 2024, tăng tốc về đích sớm như kỳ vọng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Dịp này, Quận ủy quận 1 vinh dự có 1 đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng và 2 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy.

VĂN MINH