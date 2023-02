Quận 1, TPHCM: Rà soát dự án mua sắm thiết bị trường học liên quan AIC

Trên địa bàn quận có 2 gói thầu mua sắm thiết bị liên quan đến AIC với tổng trị giá hơn 12,6 tỷ đồng (50% vốn ngân sách và 50% vốn xã hội hóa). Trong đó, gói thầu 1 dành cho các trường mầm non, tiểu học thực hiện Đề án “Phổ cập, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố” và Đề án “Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi”. Gói thầu 2 dành cho các trường THCS, THPT mua sắm thiết bị thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố”. Qua rà soát, cả 2 gói thầu đều không thực hiện thông báo kết quả mua sắm, riêng gói thầu 2 không có hồ sơ đề xuất của nhà thầu, một số nội dung chưa đảm bảo quy định về đấu thầu. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra phát hiện ngẫu nhiên một số sai sót trong việc mua sắm thiết bị tại các trường học. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra có tình trạng đơn vị sử dụng thiết bị không đúng model hoặc thiếu thiết bị so với danh mục sản phẩm đăng ký trong gói thầu.

Từ kết quả rà soát, UBND quận 1 yêu cầu Phòng GD-ĐT tổ chức đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các đề án để báo cáo UBND TPHCM, đồng thời chỉ đạo rà soát, xác định trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan.