Quận 10 ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2024

Ngày 24-3, Ban An toàn giao thông quận 10 (TPHCM) tổ chức Lễ ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2024 trên địa bàn quận, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Đến dự có ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông TPHCM. Về phía lãnh đạo quận 10 tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 10; ông Lâm Hùng Tấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10, Trưởng Ban An toàn giao thông quận 10…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND quận 10, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông quận 10, cho biết, trong năm 2024, quận 10 phấn đấu kéo giảm ít nhất 6% số vụ, 15% số người chết, 5% số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Để thực hiện được mục tiêu trên, các ban, ngành của quận cần phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông đến người dân thông qua các phương thức trực quan, sinh động.

Phó Chủ tịch UBND quận 10 Huỳnh Văn Tâm phát động Lễ ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông

Bên cạnh đó, cần từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị. Các cơ quan chức năng, UBND 14 phường rà soát, kịp thời đề xuất với các sở, ngành chức năng kịp thời sửa chữa những bất cập, hư hỏng về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng thời, Công an quận, Phòng Quản lý đô thị, UBND 14 phường chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

“Chúng ta thực hiện tốt các nội dung mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và trật tự đô thị là một trong những biện pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, chúng ta xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện, quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời mỗi người trong chúng ta hãy là một tuyên truyền viên để vận động mọi người trong gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của mình, tích cực xây dựng nếp sống “Văn hóa giao thông” khi tham gia giao thông”, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Huỳnh Văn Tâm nhấn mạnh.



Các đơn vị ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2024 trên địa bàn quận 10

Để thực hiện mục tiêu Năm An toàn giao thông 2024 đề ra, kiềm chế và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương trên địa bàn quận 10, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 10 sẽ tập trung xử lý 5 nhóm chuyên đề. Cụ thể: chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chuyên đề kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm; chuyên đề cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ; chuyên đề vi phạm tốc độ; chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

ÁI CHÂN