Quận 8 lắp 2.144 camera an ninh, 3.822 bình chữa cháy, 22 cổng an ninh trật tự

Quận 8 đã đăng ký thực hiện các mô hình vận động người dân cùng chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc như: lắp đặt 2.144 camera an ninh; trang bị 3.822 bình chữa cháy; thực hiện 22 tuyến hẻm gắn cổng an ninh.

Ngày 12-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội Cựu Chiến binh – Hội Liên hiệp Phụ nữ - Quận đoàn quận 8 (TPHCM) phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Trong năm 2023, các đơn vị đã đăng ký thực hiện các mô hình vận động người dân cùng chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc như: lắp đặt 2.144 camera an ninh; trang bị 3.822 bình chữa cháy; thực hiện 22 tuyến hẻm gắn cổng an ninh; đội hình thanh niên xung kích; tổ Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư...

Tại ngày hội cũng đã diễn ra nhiều nội dung sôi nổi thu hút sự quan tâm của người dân như: hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; triển lãm các mô hình, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các mô hình, dụng cụ phát huy hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, tập thể Ủy ban MTTQ quận 8 đã nhận giấy khen Giám đốc Công an TPHCM về thành tích trong thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND quận 8 cũng khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận 8.

Đồng thời, nhằm kịp thời hỗ trợ cho lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ quận 8 cũng đã trao tặng phương tiện di chuyển tuần tra xe gắn máy cho 4 bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn.