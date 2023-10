Quận Bình Tân hỗ trợ chủ nhà trọ sửa chữa, cải tạo nhà cho thuê

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cam kết, quận sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ chủ nhà trọ về thủ tục sửa chữa, cải tạo nhà trọ, nhà cho thuê theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Ngày 6-10, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với các chủ nhà trọ trên địa bàn quận.

Theo UBND quận Bình Tân, hiện nay, trên địa bàn quận có 8.072 căn nhà trọ với 96.088 phòng trọ. Cùng với đó, có 5.276 công trình gồm có 2.540 nhà trọ độc lập, 2.736 nhà ở riêng lẻ kết hợp cho thuê.

Trong buổi gặp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cảm ơn các chủ nhà trọ đã đồng hành, chia sẻ cùng quận trong suốt thời gian qua, nhất là trong đại dịch Covid-19, góp phần cùng quận kiểm soát dịch Covid-19.

Qua hội nghị, lãnh đạo quận Bình Tân mong muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các chủ nhà trọ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà trọ đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy....

Tại hội nghị, nhiều chủ nhà trọ đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến thủ tục sửa chữa, cải tạo nhà cho thuê; quy định về phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn; định mức điện nước; các thủ tục về đăng ký tạm trú;...

Trao đổi lại, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, Phòng Quản lý đô thị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc đăng ký hạn mức điện, nước cho các chủ nhà trọ. Cùng với đó, tham mưu UBND quận ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng sửa chữa đối với các công trình nhà thuê trọ, thủ tục xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê.

Phó Trưởng Công an quận Bình Tân Ngô Thuận Lăng cho biết thêm, lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo công an 10 phường tập trung làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là hướng dẫn, tuyên truyền đến các chủ nhà trọ cũng như hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà trọ, nhà cho thuê trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cam kết sẽ yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của quận làm việc với các chủ nhà trọ để tìm ra hướng xử lý đối với kiến nghị của chủ nhà trọ. Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng mong muốn các chủ nhà trọ tiếp tục rà soát, sửa chữa, cải tạo phòng cho thuê, nhà cho thuê đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Quận sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ chủ nhà trọ về thủ tục sửa chữa nhà trọ, nhà cho thuê theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đảm bảo đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Quận cũng đề nghị, các chủ nhà trọ cần chủ động cung cấp kịp thời tình hình biến động về dân cư cho lực lượng công an nắm rõ. Việc này góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương; xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các khu vực phòng trọ.