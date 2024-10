Quảng Bình: Tranh thủ vệ sinh trường lớp khi nước lũ rút

Ngày 31-10, tại vùng lũ hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), nước bắt đầu rút. Các thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng vượt lũ đến trường dọn bùn non, lau chùi phòng học, để đón học sinh đi học trở lại vào ngày thứ 6 cuối tuần. Còn các trường vùng trũng hiện vẫn chờ nước rút.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại Trường Mầm non xã Võ Ninh (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), sáng nay 31-10, khi nước lũ rút, các thầy cô đã tranh thủ lau chùi nền nhà, kiểm tra sân vườn đảm bảo an toàn để đưa trẻ mầm non đến trường vào thứ 2 tuần tới.

Clip Trường Mầm non xã Võ Ninh, THCS Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) vệ sinh sau khi nước lũ rút

Ông Nguyễn Duy Tiễn, Chủ tịch UBND xã Võ Ninh cho biết, lũ rút, các trường học tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh để đầu tuần tới đón học sinh trở lại trường.

Vệ sinh lớp học tại Trường Mầm non Võ Ninh

Trong khi đó, tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, lũ rút chậm nên các trường học trên địa bàn chưa thể dọn dẹp.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy, cho biết: "Mưa giảm, nước lũ rút nhưng rất chậm, nhiều trường học trên địa bàn vẫn chưa thoát hết nước”.

Dọn dẹp sau lũ tại Trường THCS xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh

“Hiện đã có một số trường học dọn dẹp bùn đất để đón học sinh trở lại trường, còn những trường bị ngập thì lũ rút tới đâu dọn tới đó. Các em học sinh ở vùng lũ chưa đi học được, nhà trường sẽ bố trí dạy phụ đạo hoặc trực tuyến”, ông Nguyễn Văn Vững nói.

Sâu giữa phá Hạc Hải là xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh), Trường THCS Tân Ninh nước đã rút ra khỏi phòng học. Tuy nhiên, sân trường vẫn lênh láng nước, các thôn Thế Lộc, Quảng Xá, Hữu Tân, Hòa Bình, Áng Dọc nước vẫn ngang đầu gối.

Dẫu vậy, ngay trong sáng nay, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh đến dọn bùn non để đón học sinh trở lại vào sáng thứ 6. Hiện khu vực đã có điện, nhà trường dùng máy bơm xịt bùn nên đỡ vất vả.



Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh nói: “Nhiều trường trên địa bàn còn ngập nước, học sinh một số xã vẫn chưa thể tới trường. Sau khi lũ rút, nhà trường dọn dẹp, báo cáo để chúng tôi kiểm tra, đánh giá tình hình mới đón học sinh trở lại trường học một cách an toàn”.

Sáng cùng ngày, Thiếu tá Võ Doãn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngư Thủy, BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa sử dụng ca nô vận chuyển bệnh nhân ở vùng lũ Lệ Thủy đi cấp cứu trong đêm.

Bộ đội biên phòng cõng dân lội lũ 2km đi cấp cứu

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tiếp tế nước cho dân vùng lũ huyện Quảng Ninh

Bộ đội biên phòng Quảng Bình di chuyển dân tránh lũ ở huyện Lệ Thủy

Trong ngày 30-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã sử dụng ca nô vận chuyển thực phẩm của các tổ chức, cá nhân đến trao cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và người dân vùng lũ.

MINH PHONG