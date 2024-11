Quảng Bình: Vừa dọn bùn non, vừa kê cao đồ đạc đề phòng lũ lớn

Clip người dân huyện Lệ Thủy dọn bùn non, kê đồ lên cao

Tại trung tâm thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy), bùn non đang ủ đầy các đường Mỹ Trung, gần chân cầu Kiến Giang. Ông Lê Văn Đặng (ở đường Mỹ Trung) cho biết: "Năm nay, lượng bùn non nhiều gấp 5 lần so với đợt lũ năm 2020, do lũ lên quá nhanh. Người dân ở các khu phố chỉ dọn tạm bùn non ra khỏi nhà, ngoài đường chưa thể dọn hết bùn non do còn tranh thủ dọn đồ lên cao, sợ lũ trong mấy ngày tới".

Bùn non ở trung tâm thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Tại các nhà dân ở huyện Lệ Thủy, người dân đang tất bật dùng vòi xịt bùn đất, lau nhà và hạ một số đồ dùng nấu ăn xuống để sinh hoạt, còn những tài sản giá trị, như: tủ lạnh, máy nông cụ, chăn màn... vẫn được người dân để trên gác để ứng phó với đợt mưa lớn tới đây.

Bà Bông Thị Nở (xóm 5 An Lạc, thôn An Xá, xã Lộc Thủy), cho biết: “Nhà tôi đang dọn lũ, vì nước vừa mới ra. Trên gác nhà, còn tủ lạnh, quạt điện. Nhà có 5 người thì vẫn kê sàn lên cao, chưa thể tháo sàn xuống được vì còn ứng phó cho đợt mưa lũ lớn sắp tới”.

Lũ còn trắng đồng ở Lệ Thủy và Quảng Ninh

Trong khi đó, tại thôn Phú Thọ (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), trưởng thôn Lê Văn Thương cho biết: "Làng có hơn 2.100 khẩu, ai cũng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn. 100% hộ dân của thôn đều đang kê cao đồ đạc, chưa thể đưa đồ xuống vì lũ được cảnh báo lớn trong những ngày tới do mưa rất lớn sẽ đổ về. Lương thực mỗi nhà đều chuẩn bị chu đáo cho 15 ngày, không một ai chủ quan, lơ là, do Phú Thọ là nơi thường xuyên lũ ngâm nhiều ngày".

Nhà người dân ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn kê cao đồ đạc, chưa hạ xuống vì sợ lũ lên cao

Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã An Thủy cho biết: "Địa phương có 2.800 hộ dân với 11.000 khẩu, trung bình mỗi nhà dự trữ ít nhất 15 ngày gạo, thức ăn khô, mì tôm, nước mắm, mì chính. Toàn bộ 2.800 hộ chưa một ai dám đưa đồ xuống thấp, luôn làm giàn để đưa đồ đạc lên cao. Không thể mất cảnh giác với lũ, vì nước ngoài đồng đang trắng xóa, chỉ mưa một đêm là lũ về nhanh".

Người dân thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy hiện vẫn sinh hoạt với tinh thần ứng phó lũ lớn, kê cao đồ đạc

Trò chuyện với PV Báo SGGP, ông Phan Văn Phong (thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) cho biết: "Nước lũ dâng lên trong đêm quá nhanh khiến nhà tôi không kịp trở tay. Năm nay, nhà tôi ngập hơn 1,5m. So với năm 2020, lũ thấp hơn 60cm nhưng với lượng nước này đã nhấn chìm máy xay xát, làm máy hư hỏng nghiêm trọng. Cuộc sống trong lũ thì quá vất vả, điện không có, cơm ăn với nước mắm qua bữa để cầm bụng thôi".

Người dân thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy đưa máy xát lên áp sát mái nhà

"Bây giờ, lũ rút, tôi dọn gọn lại mấy đồ đạc lũ cuốn, còn những tài sản kê trên cao vẫn để đó. Bởi, các phương tiện truyền thông đưa tin sắp có đợt mưa lớn kéo dài. Nếu mưa lớn trong một ngày, nhà tôi lại ngập tiếp", ông Hưng cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Trới, Trưởng thôn thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, cho hay: "Địa bàn thôn có 194 hộ, mưa lớn, lũ dồn về khiến 100% nhà dân bị ngập. Rất may, trên địa bàn có nhà tránh lũ cộng đồng nên người dân chạy tới để sống tạm trong những ngày lũ. Tuy nhiên, lũ năm nay gây sóng lớn, nhiều nhà dân thiệt hại nặng".

Theo ông Trới, chính quyền địa phương đã thông báo về thời tiết mưa lớn sắp tới và khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh.

Ông Hồ Nam (70 tuổi, thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) chưa hạ giường xuống mà còn để giường nơi cao nhằm đề phòng trận mưa lũ từ ngày 3 đến 9-11

Bên cạnh Vinh Quang là thôn Ngô Xá, chị Hoàng Thị Phương vừa chạy lụt về dọn nhà, chị nói: "Nhà sát phá Hạc Hải, sóng đánh lớn lắm. Lũ lên, tôi chạy lên đường Hồ Chí Minh ở nhờ nhà người quen. Lũ rút, tôi về dọn lại nhà nhưng chẳng còn gì nữa. Giường bị sóng đập gãy, bàn ghế bị cuốn trôi, nay về dọn lại rồi di dời lên nơi cao, đợi sau 15 ngày nữa mới về dọn tiếp".

Tại xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), mưa lũ cũng đã làm nhà dân toàn xã này ngập hơn 1,5m, nhiều nhà dân đến nay vẫn còn bị ngập. Chính quyền địa phương nơi đây luôn túc trực ở trụ sở xã 24/24 để cứu hộ, cứu nạn. Tại nhà các hộ dân, người dân đang tích cực dọn bùn non và không buồn đưa đồ đạc xuống vì sợ đợt mưa tới đây gây lụt lớn.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy), cho biết: "Mưa lũ khiến 100% nhà dân ngập sâu. Lũ về 3 giờ sáng, đột ngột, sóng rất to gây thiệt hại rất lớn cho người dân địa phương. Hiện một số bà con tập trung vệ sinh môi trường quét dọn bùn rác trên đường để đi lại thuận lợi, còn tài sản người dân vẫn giữ trên cao để chủ động phòng đợt mưa lớn tới đây".

MINH PHONG