Quảng Ngãi: Bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập

Sáng 2-11, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) để mở đường tạm dẫn vào 5 thôn đang bị cô lập.

Tuyến đường tạm được mở có chiều dài khoảng 1km, bề rộng đủ cho xe máy lưu thông, giúp người dân đi lại, sinh hoạt tạm thời; về lâu dài, địa phương sẽ đề xuất đầu tư cầu kiên cố.

Tại hiện trường, trong không khí làm việc khẩn trương, các tổ công tác của Sư đoàn 10 san gạt, hốt dọn đất đá để mở đường; những đoạn đồi dốc xe cơ giới không thể lên, cán bộ, chiến sĩ dùng cuốc xẻng đào thủ công, còn ở khu vực bằng phẳng, máy móc được huy động để thi công nhanh hơn. Khi tuyến đi qua rẫy mì, bộ đội cẩn thận nhổ cây, cho vào bao và mang tập kết trả lại cho người dân. Các chiến sĩ cũng tổ chức khuân vác nhu yếu phẩm do các đơn vị chức năng tiếp tế, chuyển qua vị trí sạt lở để hỗ trợ bà con trong vùng bị cô lập.

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, cho biết đơn vị vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, vừa đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở để sớm ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi, cho biết, đang thu gom lương thực, nhu yếu phẩm để tổ chức chuyến xe nghĩa tình thứ 3 lên xã Ngọc Linh tiếp tế cho người dân 5 thôn bị cô lập.

Như đã phản ánh, xã Ngọc Linh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và cô lập khoảng 400 hộ dân trong nhiều ngày nay.

Quảng Ngãi: Sạt lở núi ThatXo, di dời hơn 100 người dân đến nơi an toàn

Cũng sáng 2-11, ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, vụ sạt lở núi ThatXo đã làm hư hại nặng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Trà cũ, địa phương đã khẩn cấp sơ tán 27 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 31-10, núi ThatXo bất ngờ sạt lở, đến ngày 1-11, tình trạng sạt lở tiếp tục với mức độ nghiêm trọng, khoảng 900m³ đất, đá tiếp tục sập đổ, vùi lấp nhà làm việc của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Trà cũ, đồng thời làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ cao.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Tây Trà khẩn trương di dời 27 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các hộ dân được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa thôn Trà Nga và Trung tâm Văn hóa huyện Tây Trà (cũ), địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian này.

Quảng Ngãi: Sập cầu Cây Sung, chia cắt 250 hộ dân Sáng 2-11, cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập, chia cắt 250 hộ dân. Theo đó, khoảng 5 giờ 15 phút, ngày 2-11, cầu Cây Sung tại thôn Phước An, xã Bình Minh bị sập. Thời điểm này, có một số phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó, có một người bị rơi xuống nước nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy. Cầu Cây Sung bị sập vào sáng 2-11 Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tổ chức túc trực cấm các loại phương tiện di chuyển qua cầu nhằm đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng có mặt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn Cầu Cây Sung có chiều dài 12m, ngang 5m, là cầu duy nhất qua suối đến các xóm Châu Long, Châu Bình và Châu Lộc, thuộc thôn Phước An, với khoảng 250 hộ dân sinh sống. Vụ sập cầu đã cô lập các hộ dân tại các xóm trên. UBND xã Bình Minh đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, ca nô để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang bị cô lập.

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC