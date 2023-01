Quảng Ngãi: Cháu bé 3 tuổi tử vong, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thông tin, vào 21 giờ 10 phút, ngày 26-1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) có hiện tượng khó thở, người nhà nói rằng trước đó cháu có ăn hạt bí, nghi mắc dị vật.

Lúc này 3 bác sĩ phụ trách Tai - Mũi - Họng, Cấp cứu, Chuyên khoa Hô hấp đã cho chụp phim vùng cổ để xác định có hay không dị vật thì xác định là không thấy dị vật nào. Phổi có hiện tượng viêm nhẹ nên đã cho thực hiện thở khí dung để điều trị chống nhiễm trùng, khó thở. Điều trị khoảng 40 phút thì cháu bé đã ổn định, khỏe, da hồng hào và không khó thở.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết: “Đến khoảng 23 giờ 15 phút ngày 26-1, điều dưỡng và bác sĩ đến khám nhưng không có bệnh nhân tại buồng bệnh, người nhà đã ôm cháu bé về nhà mà không báo cáo cho bác sĩ, điều dưỡng trực. Về nhà đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27-1 thì người nhà chở cháu lên lại bệnh viện bằng taxi. Khi đưa vào bệnh viện thì bệnh nhi có biểu hiện tim ngừng thở, đã tử vong. Chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân”.

Phía bệnh viện cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, công an đến làm việc, có hồ sơ, bệnh án đầy đủ, bệnh viện cũng chia sẻ với mất mát của gia đình.

Về phía Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an đã có mặt, thu thập hồ sơ bệnh án, điều tra ban đầu. Lực lượng công an đã yêu cầu thực hiện khám nghiệm tử thi đối với cháu bé nhưng gia đình đã từ chối làm. Vụ việc vẫn đang điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ thêm việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Về phía gia đình bệnh nhi, anh C., cha cháu bé cho biết, khoảng 20 giờ ngày 26-1, cháu bé đang chơi đùa cùng nhiều bé khác, một số cháu lớn lấy hạt bí để ăn, lúc này cháu bất ngờ bị ho sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí. Gia đình đã lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Theo gia đình, khoảng 23 giờ ngày 26-1, gia đình chở cháu về nhà để tìm bảo hiểm vì y tá giục lấy bảo hiểm làm thủ tục nhập viện và để rửa ráy cho cháu vì cháu nôn nhiều mà tại nhà vệ sinh bệnh viện không có nước nóng, trời đang lạnh. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 27-1, gia đình thuê xe taxi chở con lên lại bệnh viện, khi gần tới viện, cháu nấc nghẹn và được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng 20 phút sau, cháu bé được báo là mất. Gia đình cho rằng bệnh viện tắc trách trong chẩn đoán, điều trị.