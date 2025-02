Quảng Ngãi: Huy động lực lượng dùng bao cát ngăn sạt lở bờ kè xã An Phú

Vài ngày nay, hàng chục đoàn viên thanh niên ở thôn Phổ An, xã An Phú, TP Quảng Ngãi được huy động lấy bao cát chắn tạm những vùng bị sạt lở tại bờ kè Phổ Trường, thôn Phổ An.