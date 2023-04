Quảng Ngãi: Khởi tố 2 đối tượng dùng giấy tờ giả mở phòng khám nha khoa

Ngày 14-4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can dùng giấy tờ giả mở phòng khám nha khoa.