Quảng Ngãi: Mâu thuẫn vợ chồng, nghi cha sát hại con mới 4 tuổi

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27-5, Công an xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận nguồn tin báo từ Trạm Y tế xã Ba Vì có một trường hợp trẻ tử vong thương tâm. Nạn nhân là bé Đ.T.T.V. (sinh 2019, trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì) đã tử vong trước khi đưa đến Trạm Y tế xã. Cha bé Đ.T.T.V. là Đinh Văn Thôi (sinh 1978, trú thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là nghi can.

Qua xác minh thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, do mâu thuẫn vợ chồng nên sáng ngày 27-5, Đinh Văn Thôi đã treo cổ bé Đ.T.T.V. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa em đến Trạm Y tế xã Ba Vì để cấp cứu. Tại Trạm Y tế xã Ba Vì, các bác sĩ xác định em V. đã tử vong trước khi được đưa đến Trạm.

Hiện nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an xã Ba Vì đã báo lên Công an huyện Ba Tơ chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy tìm nghi can Đinh Văn Thôi và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.