Quảng Trị ngập lụt trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 6

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6 khiến nhiều vùng thấp trũng tại tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu. Tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai di dời hàng ngàn hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 27-10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami), trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-400mm, có nơi mưa đặc biệt lớn như đầu mối hồ Bảo Đài 478mm, đập Thủy điện La Tó 443mm…

Quảng Trị đã sẵn sàng di dời 9.012 hộ với 35.159 nhân khẩu khi lũ lên báo động 3. Triển khai phương án phòng tránh lũ quét gồm 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà, đồng thời di dời dân ở vùng xảy ra sạt lở đất gồm 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Tối 27-10, mực nước trên các sông lớn của Quảng Trị như Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn, Ô Lâu đang lên rất nhanh, phía hạ nguồn đều trên dưới báo động 2.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Quảng Trị. Ảnh: NAM SƠN

Mưa lớn trong ngày 27-10 khiến nhiều khu vực tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà ngập cục bộ, hàng chục hộ dân đã được sơ tán để bảo đảm an toàn.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn thuộc các xã Hải Phong, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Chánh, Hải Thượng (huyện Hải Lăng) đã ngập sâu từ 0,3- 0,5 m...

Người dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị di dời đồ đạc lên cao phòng tránh lũ lớn, tối 27-10. Ảnh: NAM SƠN

Đến tối 27-10, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 659 hộ dân/1.662 nhân khẩu tại các huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà để ứng phó với bão số 6 và phòng tránh ngập lụt, sạt lở, lũ quét.

VĂN THẮNG