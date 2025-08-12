Quảng Trị: Tìm thấy thi thể ngư dân sau 2 ngày mất tích

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ngư dân M.V.L. (sinh năm 1977, trú thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Bàn giao thi thể ngư dân M.V.L. cho người dân lo hậu sự

Trưa 12-8, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể ngư dân M.V.L. (sinh năm 1977, trú tại thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy). Đây là nạn nhân mất tích khi đang đánh cá trên biển vào sáng 10-8.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng 12-8 tại khu vực biển cách bờ khoảng 9km, cách vị trí phát hiện thuyền đánh cá mà ngư dân M.V.L. sử dụng vươn khơi lúc 2 giờ sáng 10-8 không xa.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ và làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

VĂN THẮNG