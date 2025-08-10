Quảng Trị nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích nhưng chưa có kết quả.

Sáng 10-8, anh Lê Quang Diển, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị phát hiện 1 thuyền trôi dạt tại khu vực cảng Mỹ Thủy.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng và người dân xác định, đó là thuyền đánh cá của ngư dân M.V.L. (sinh năm 1977, trú thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy), đi đánh bắt cá từ lúc 2 giờ sáng 10-8.

Kéo thuyền đánh cá của ngư dân mất tích vào bờ

Hiện chính quyền địa phương đang kéo phương tiện vào bờ và triển khai các biện pháp tìm kiếm ngư dân M.V.L. mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích

Sáng 10-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, lúc 15 giờ 40 phút ngày 9-8, đơn vị nhận tin báo có người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Sê Pôn

Nạn nhân ban đầu được xác định là anh V.T.Kh. (sinh năm 2004, ở bản 2, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo huy động 15 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nên các lực lượng đã huy động thêm lực lượng, các đò của người dân và sử dụng nhiều biện pháp để tìm kiếm.

Video tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Sê Pôn

VĂN THẮNG