Quy hoạch tỉnh Đồng Nai gắn với khai thác hiệu quả sân bay Long Thành

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đại diện các Ban Đảng Trung ương; Quốc hội; lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành Đông Nam bộ và lân cận.

Về phía tỉnh Đồng Nai có Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo sở ngành, địa phương và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng 20 cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và gần 450 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Đồng Nai nhận thức sâu sắc: “Một bản quy hoạch có chất lượng tốt sẽ khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương giúp cho tỉnh có được đường đi nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt mục tiêu đề ra”.

Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải tận dụng cơ hội này để phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, kiến tạo động lực phát triển mới, kết hợp thực hiện 05 đột phá chiến lược, gồm: khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thành khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng các khu công nghiệp xanh, giảm phát thải carbon, thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao; xây dựng khu trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển tổ hợp giáo dục, đào tạo; triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Đồng Nai sẽ nâng cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, kiến tạo phát triển, xây dựng môi trường sống, đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tiếp cận quy hoạch...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng vốn đầu tư thu hút dự án FDI năm 2023 là 1,23 tỷ USD, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022 (1,15 tỷ USD) và tăng 11,5% so với kế hoạch năm (1.100 triệu USD). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 42.000 tỷ đồng (gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2023), thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 1,1 tỷ USD (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023). Đồng Nai kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu đổi mới sáng tạo.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được trao quyết định đầu tư tại hội nghị

Theo bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, việc quy hoạch đồng bộ và mục tiêu phát triển xanh của tỉnh sẽ đóng vai trò quan trọng để Đồng Nai trở thành tâm điểm thu hút FDI. Tập đoàn KN Holdings đang đầu tư mạnh mẽ vào Đồng Nai với trọng tâm là các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị mới, đóng góp vào các hoạt động xã hội, cải thiện đời sống cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Đồng Nai, Bộ KH-ĐT, cơ quan chức năng liên quan đã chuẩn bị hội nghị 2 trong 1, có nội dung sâu sát và trách nhiệm. Quy hoạch Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoa học, bài bản là sản phẩm kết tinh trí tuệ của Đồng Nai, nhà khoa học, doanh nghiệp cả nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại. Do đó, Đồng Nai cần huy động nguồn lực Nhà nước, xã hội, nhân dân, nguồn lực đầu tư trong, ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; các nhà đầu tư nghiên cứu bản quy hoạch để đầu tư vào các dự án tỉnh Đồng Nai đang mời gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đồng Nai cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành được những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định đầu tư cho doanh nghiệp

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án tiêu biểu, với tổng trị giá 6 tỷ USD, trong đó có dự án quy mô lớn, như: Khu trung tâm thương mại Hiệp Hòa (TP Biên Hoà), Nhà ở xã hội phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa), Khu công nghiệp Long Đức 3 (huyện Long Thành), Khu Nhà ở xã hội Phước An (huyện Nhơn Trạch).

HOÀNG BẮC